Эмери: "Тройка форвардов ПСЖ провела феерический матч"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Мы заработали три очка, и это здорово. Хотели победить, возглавить группу, и нам это удалось. Было важно, чтобы наши болельщики получили удовольствие от матча с мастеровитым соперником. Мы сумели адаптироваться к высокому прессингу "Баварии". Мюнхенцы старались контролировать мяч, но мы ответили агрессивными действиями дисциплинированной обороны во главе с Ареоля. Наши три полузащитника проделали огромный объём работы, а тройка форвардов провела феерический матч, сполна воспользовавшись свободными зонами. Всё получилось идеально" - цитирует Эмери Goal.com.

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