Эмери: "У меня есть уверенность, что ПСЖ пройдет "Реал"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери считает, что его команда может пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"В этом сезоне мы выиграли во всех домашних матчах. Ранее мы побеждали на "Парк де Пренс" "Барселону" и "Баварию". У меня есть уверенность, что ПСЖ пройдет "Реал", - приводит слова Эмери Mundo Deportivo.

Напомним, что в первом матче парижане уступили на выезде со счетом 1:3.

Ответный матч ПСЖ - "Реал" состоится 6 марта.

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