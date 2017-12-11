Эмери: "У нас есть уровень, чтобы противостоять "Реалу"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери оценил шансы своей команды в противостоянии с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Я не думаю, что это худший вариант для нас. У нас есть уровень, чтобы противостоять им. Лига Чемпионов - особый турнир. Мы счастливы бросить им вызов. У них есть талант, но у нас - тоже. Моя команда готова к этой дуэли ", - цитирует наставника парижан OnzeMondial.

Напомним, Эмери прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru