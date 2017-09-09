Эмери: "У нас много талантливых игроков, теперь нам нужна тактическая дисциплина"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери пообщался с журналистами после матча чемпионата Франции против "Метца" (5:1).
"В первом тайме у нас все получалось, мы создали 5 или 6 моментов, забили гол. После этого нам надо было действовать эффективно, потому что соперник также угрожал нашим воротам.
Вторая половина встречи началась не лучшим образом, потому что мы могли пропустить гол. Но мы справились. Считаю, что победили заслуженно.
Мы будем идти шаг за шагом. Постараемся играть в стильный, умный футбол. Тактика важна, но также важен баланс между атакой и защитой на поле.
У нас много талантливых игроков, теперь нам нужна тактическая дисциплина", – сказал Эмери.
Читайте: Из-за подписания Мбаппе Эмери был вынужден отказаться от приобретения своего бывшего подопечного | http://soccernews.ru
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