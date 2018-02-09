Эмери: "У "Реала" есть такие игроки, как и у нас"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался по поводу уровня игроков мадридского "Реала", с которым его команде предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" - лучшая команда в мире сейчас в плане выигранных трофеев. Они имеют одних из лучших игроков в мире. Роналду их лидер, а лучшие игроки в мире всегда появляются в больших матчах. У них есть такие игроки, как и у нас" - приводит слова Эмери AS.

Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдёт 14 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".

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