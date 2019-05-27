Эмери: "УЕФА допустил ошибку, разрешив проводить финал Лиги Европы в Баку"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хавбек команды Генрих Мхитарян решил не ехать на финал Лиги Европы с "Челси" в Баку из-за того, что переживает о своей безопасности. Об этом сообщает El Mundo.

"Как граждане Армении не могут чувствовать себя в безопасности в Азербайджане, так и жители Азербайджана не могут быть спокойны в Армении. Генрих не может чувствовать себя в безопасности. УЕФА допустил ошибку, разрешив проводить финал в Баку", - сказал Эмери.

Напомним, Мхитарян отказался лететь в Азербайджан из-за опасений касательно своей безопасности.

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