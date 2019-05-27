Эмери: "УЕФА допустил ошибку, разрешив проводить финал Лиги Европы в Баку"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хавбек команды Генрих Мхитарян решил не ехать на финал Лиги Европы с "Челси" в Баку из-за того, что переживает о своей безопасности. Об этом сообщает El Mundo.
"Как граждане Армении не могут чувствовать себя в безопасности в Азербайджане, так и жители Азербайджана не могут быть спокойны в Армении. Генрих не может чувствовать себя в безопасности. УЕФА допустил ошибку, разрешив проводить финал в Баку", - сказал Эмери.
Напомним, Мхитарян отказался лететь в Азербайджан из-за опасений касательно своей безопасности.
Не пропустите: Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16