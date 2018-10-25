Эмери установил рекорд Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл лиссабонский "Спортинг" (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Эта победа стала 34-й для наставника "канониров" Унаи Эмери в этом турнире, что является рекордным показателем.

Напомним, что "Арсенал" выиграл 11-й матч подряд во всех турнирах.

Ранее 46-летний Эмери трижды становился победителем Лиги Европы, когда тренировал "Севилью".

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