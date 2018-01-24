Эмери: "Уверен, что фанаты будут продолжать поддерживать Неймара"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал факт освистывания болельщиками нападающего Неймара.

"Фанаты ПСЖ любят всех игроков команды. Уверен, что они рады видеть Неймара в составе. Думаю, что они будут поддерживать его и других футболистов. Неймар всегда рад выйти на поле и получить мяч. Он всегда работает на команду и любит оказаться в центре внимания партнеров и болельщиков", – приводит слова Эмери Daily Mail.

Ранее фанаты освистали Неймара за то, что он дал не дал пробить пенальти Эдинсону Кавани.

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