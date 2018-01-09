Эмери: "Уверен, что "Реал" будет в отличной форме перед матчами с ПСЖ"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери считает, что его команду ждет тяжелейшее противостояние с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"У всех команд бывают спады по ходу сезона, в том числе и у "Реала". Но вспомните, когда "Реал" победил "Барселону" в Суперкубке Испании, все говорили, что это будет сложный сезон для каталонцев. Но сейчас они очень сильны.

Уверен, что "Реал" будет в отличной форме перед матчами с ПСЖ. В их состав вернулся очень важный футболист Гарет Бэйл. "Реал" это опытная команда, которая будет прибавлять к решающим матчам сезона. Игроки "Реала" спокойны, так как их возглавляет Зинедин Зидан, который имеет большой опыт", - цитирует Эмери AS.

Первый матч "Реал" - ПСЖ состоится 14 февраля. Ответный поединке ПСЖ - "Реал" пройдет 6 марта.

Не пропустите: Матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале". | http://soccernews.ru