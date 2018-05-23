Эмери уже определился с первым подписанием в "Арсенале"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери уже определился со своим первым первым подписанием на новом месте работы.

Так, по сведениям Daily Telegraph, наставник "канониров" заинтересован в том, чтобы заполучить на "Эмирейтс" полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери. Трансфер 26-летнего хавбека "орлят" оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сери забил 2 мяча и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Ниццу".

Напомним, Эмери прокомментировал свое назначение. | soccernews.ru