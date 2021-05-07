Эмери в 5-й раз вышел в финал Лиги Европы

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"Вильярреал" вышел в финал Лиги Европы, одолев в полуфинале "Арсенал" (2:1, 0:0).

Таким образом, Унаи Эмери вывел свою команду в финал Лиги Европы в пятый раз.

Напомним, что с 2014 по 2016 год Эмери три раза кряду выиграл турнир во главе "Севильи". В 2019 году с "Арсеналом" он в финале уступил "Челси" (1:4).

Эмери тренирует "желтую субмарину" с лета 2020 года.

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