Эмери: "В "Манчестер Сити" боссом является Гвардиола, а в ПСЖ босс - Неймар"

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Эмери: "В "Манчестер Сити" боссом является Гвардиола, а в ПСЖ босс - Неймар"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, кто является главным в его команде.

"В каждом клубе необходимо знать, какую роль будешь играть и какую роль назначить всей команде. Мое мнение таково, что в ПСЖ лидером определили НеймараИли, точнее сказать, лидером определили Неймара, потому что он становится таковым.

Неймар пришел в ПСЖ, чтобы быть лидером, чтобы жить этим процессом, чтобы стать номером один в мире. Это процесс, который все еще не завершился. В "Манчестер Сити" боссом является Хосеп Гвардиола, а в ПСЖ -это, должно быть, Неймар", - цитирует наставника парижан Culture PSG.

Напомним, Эмери высказался о ситуации с травмой Неймара. | soccernews.ru

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