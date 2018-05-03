Эмери: "В "Манчестер Сити" боссом является Гвардиола, а в ПСЖ босс - Неймар"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, кто является главным в его команде.

" В каждом клубе необходимо знать, какую роль будешь играть и какую роль назначить всей команде. Мое мнение таково, что в ПСЖ лидером определили Неймара. Или, точнее сказать, лидером определили Неймара, потому что он становится таковым.

Неймар пришел в ПСЖ, чтобы быть лидером, чтобы жить этим процессом, чтобы стать номером один в мире. Это процесс, который все еще не завершился. В "Манчестер Сити" боссом является Хосеп Гвардиола, а в ПСЖ -это , должно быть, Неймар ", - цитирует наставника парижан Culture PSG.

Напомним, Эмери высказался о ситуации с травмой Неймара. | soccernews.ru