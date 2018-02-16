Эмери: "В моменте перед пенальти Кроос был в офсайде"



Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери вновь заявил, что его команда проиграла "Реалу" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов из-за ошибки арбитра.

"На поле все происходило так, как я хотел. Поэтому не думаю, что я допустил ошибку. Мы контролировали ход матча. Но я бы хотел, чтобы арбитры судили всех одинаково. К примеру, в моменте перед пенальти у Крооса был офсайд", - приводит слова Эмери Goal.com.

Фото: Кроос находится в офсайде в момент паса.

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