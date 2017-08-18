Эмери: "В ПСЖ все рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде"
Наставник ПСЖ Унаи Эмери оценил перспективы новичка клуба Неймара.
"Неймар - прекрасный футболист, один из лучших в мире. Но в раздевалке и во время работы он ведет себя нормально по отношению ко всем. В ПСЖ все игроки отличные, и они рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде. Все мы этого хотели.
Мы хотим развиваться вместе с Неймаром и помочь ему стать лучшим футболистом мира. Будем работать над этим, и он тоже будет над этим работать. Вместе мы станем еще более сильным коллективом" - приводит слова Эмери ESPN.
Читайте также: Неймар не попал в десятку лучших игроков Европы минувшего сезона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Момент истины для Карреры: "Спартак" встретится с "Локомотивом"
-
Незнающий поражений "Урал" примет ЦСКА
-
Неудобные "орлы": "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас" на "Энфилде"
-
Италия наступает: "Ювентус" начинает защиту титула с матча против "Кальяри"
-
Приключения "Юнайтед" на "Либерти": Смогут ли "лебеди" отобрать очки у команды Моуринью?
Лента новостей
-
Лёв осудил поведение Дембеле
-
Полузащитник "Сампдории" Прат мог оказаться в одном из российских клубов
-
ПСЖ определился с заменой Матюиди
-
Хенесс: "Дембеле стоит гораздо меньше 130 миллионов евро"
-
"Вест Бромвич" назвал сумму, за которую готов отпустить Эванса в "Манчестер Сити"
-
Итурбе станет игроком "Тихуаны"
-
"Бешикташ" хочет бесплатно подписать Виду
-
Сигурдссон прокомментировал стоимость своего трансфера
-
Ковачич и Роналду не участвовали в тренировке "Реала"
-
Стали известны детали последнего предложения "Барселоны" по Коутиньо
-
Барцальи поделился мнением об уходе Бонуччи
-
"Челси" хочет купить Кандреву
-
"Эвертон" интересуется Хименесом
-
Фурсенко верит в выход "Зенита" в групповой этап Лиги Европы
-
"Ювентус" нацелился на Санчеша
-
"Зенит" и "Валенсия" могут обменяться игроками
-
Тошич продолжит карьеру в Сербии
-
Натхо: "В игре с "Уралом" легко нам не будет"
-
Доннарумма: "Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах"
-
"Торино" не продал Белотти в "Челси" за 70 миллионов