Эмери: "В ПСЖ все рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери оценил перспективы новичка клуба Неймара.

"Неймар - прекрасный футболист, один из лучших в мире. Но в раздевалке и во время работы он ведет себя нормально по отношению ко всем. В ПСЖ все игроки отличные, и они рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде. Все мы этого хотели.

Мы хотим развиваться вместе с Неймаром и помочь ему стать лучшим футболистом мира. Будем работать над этим, и он тоже будет над этим работать. Вместе мы станем еще более сильным коллективом" - приводит слова Эмери ESPN.

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