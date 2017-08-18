Эмери: "В ПСЖ все рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде"

Теги псжунаи эмеринеймар

Эмери: "В ПСЖ все рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери оценил перспективы новичка клуба Неймара.

"Неймар - прекрасный футболист, один из лучших в мире. Но в раздевалке и во время работы он ведет себя нормально по отношению ко всем. В ПСЖ все игроки отличные, и они рады, что теперь такой футболист, как Неймар, с ними в команде. Все мы этого хотели.

Мы хотим развиваться вместе с Неймаром и помочь ему стать лучшим футболистом мира. Будем работать над этим, и он тоже будет над этим работать. Вместе мы станем еще более сильным коллективом" - приводит слова Эмери ESPN.

Читайте также: Неймар не попал в десятку лучших игроков Европы минувшего сезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 3 9
2 Лион 2 6
3 ПСЖ 2 6
4 Марсель 2 6
5 Сент-Этьен 2 6
6 Бордо 2 4
7 Анжер 2 4
8 Труа 2 4
9 Тулуза 2 3
10 Лилль 2 3
11 Монпелье 2 3
12 Генгам 2 3
13 Страсбур 2 3
14 Ренн 2 1
15 Ницца 2 0
16 ФК Кан 2 0
17 Нант 2 0
18 Амьен 2 0
19 Метц 3 0
20 Дижон 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов