Эмери: "Важно иметь в команде такого игрока, как Неймар"

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Эмери: "Важно иметь в команде такого игрока, как Неймар"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о возможной покупке его клубом форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Я не знаю, переберется ли он в Париж. Я слышал, о чем говорит пресса, но на данный момент нет ничего конкретного. Но хочу сказать, что, когда у вас есть такой важный проект, всегда хорошо иметь такого игрока, как он", - цитирует наставника парижан L'Equipe.

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших форвардов Европы. | soccernews.ru

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