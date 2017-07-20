Эмери: "Важно иметь в команде такого игрока, как Неймар"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о возможной покупке его клубом форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

" Я не знаю, переберется ли он в Париж. Я слышал, о чем говорит пресса, но на данный момент нет ничего конкретного. Но хочу сказать, что, когда у вас есть такой важный проект, всегда хорошо иметь такого игрока, как он ", - цитирует наставника парижан L'Equipe.

Напомним, ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших форвардов Европы. | soccernews.ru