Эмери: "Венгер способен тренировать ПСЖ"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о возможном назначении Арсена Венгера на пост главного тренера парижан.

"Венгер является эталоном для футбола. Я очень восхищаюсь им как человеком и тренером. Он способен тренировать ПСЖ" - сказал Эмери.

Напомним, что Венгер решил покинуть "Арсенал" по окончании нынешнего сезона после 22 лет у руля команды.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может пригласить 68-летнего специалиста на пост спортивного директора.

Не пропустите: СМИ узнали о четырёх вариантах продолжения карьеры Венгера. | http://soccernews.ru