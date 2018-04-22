Эмери: "Венгер способен тренировать ПСЖ"

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Эмери: "Венгер способен тренировать ПСЖ"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о возможном назначении Арсена Венгера на пост главного тренера парижан.

"Венгер является эталоном для футбола. Я очень восхищаюсь им как человеком и тренером. Он способен тренировать ПСЖ" - сказал Эмери.

Напомним, что Венгер решил покинуть "Арсенал" по окончании нынешнего сезона после 22 лет у руля команды.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может пригласить 68-летнего специалиста на пост спортивного директора. 

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