Эмери верит в победу над "Реалом"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от противостояния с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"За этими матчами будет наблюдать весь мир, и мы наслаждаемся такой возможностью. Противостояние с "Реалом" могло быть финалом. Для нейтральных болельщиков это будет великолепное зрелище. Мы приятно взволнованы перед этим вызовом, но это нормально. Мы верим в себя, мы способны подготовиться к этим играм и пройти дальше" - приводит слова Эмери Football Espana.
Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдёт 14 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".
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