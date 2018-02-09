Эмери верит в победу над "Реалом"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился ожиданиями от противостояния с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"За этими матчами будет наблюдать весь мир, и мы наслаждаемся такой возможностью. Противостояние с "Реалом" могло быть финалом. Для нейтральных болельщиков это будет великолепное зрелище. Мы приятно взволнованы перед этим вызовом, но это нормально. Мы верим в себя, мы способны подготовиться к этим играм и пройти дальше" - приводит слова Эмери Football Espana.

Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдёт 14 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".

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