Эмери: "Во вторник планируем доказать, что претендуем на достойное завершение сезона"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о предстоящей игре в Лиге Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

" Команда не потеряла оптимизма. У нас было много возможностей забить во вчерашнем матче и не проиграть, но нам не хватило эффективности. Мы заслужили победу, поэтому я не волнуюсь. Игра во вторник - очень важна для нас, потому что это большой тест против команды, которая также хочет зайти далеко в Лиге Чемпионов. Во вторник мы планируем доказать, что претендуем на достойное завершение сезона ", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, ПСЖ может совершить с "Реалом" самый громкий обмен в истории футбола. | soccernews.ru