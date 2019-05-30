Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы

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Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" (4:1) и выиграл Лигу Европы.

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери впервые проиграл в финале турнира. До этого он трижды был в финале Лиги Европы (сезоны-2013/14, 2014/15 и 2015/16) и всегда выигрывал.

В составе проигравших единственный гол забил Алекс Ивоби.

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