Эмери впервые в карьере стал четвертьфиналистом ЛЧ

Фото твиттер "Вильярреала"

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери побил свой личный рекорд в Лиге Чемпионов.

50-летний специалист впервые в тренерской карьере довёл свою команду до 1/4 финала главного еврокубка.

Напомним, что "жёлтая субмарина" выбила из турнира "Ювентус", разгромив соперника со счётом 3:0 после ничьей 1:1 в первом матче.

Эмери ранее возглавлял "Арсенал", ПСЖ, "Севилью", "Спартак", "Валенсию" и другие команды.

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