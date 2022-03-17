Эмери впервые в карьере стал четвертьфиналистом ЛЧ
Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери побил свой личный рекорд в Лиге Чемпионов.
50-летний специалист впервые в тренерской карьере довёл свою команду до 1/4 финала главного еврокубка.
Напомним, что "жёлтая субмарина" выбила из турнира "Ювентус", разгромив соперника со счётом 3:0 после ничьей 1:1 в первом матче.
Эмери ранее возглавлял "Арсенал", ПСЖ, "Севилью", "Спартак", "Валенсию" и другие команды.
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