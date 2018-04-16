Накануне ПСЖ благодаря сокрушительной победе над "Монако" стал чемпионом Франции.

Таким образом, главный тренер парижан Унаи Эмери впервые в карьере выиграл чемпионский титул.

Ранее испанский специалист завоевал 8 трофеев: три победы в Лиге Европы с "Севильей", а также Кубок Франции, 2 Суперкубка Франции и 2 Кубка французской лиги с ПСЖ.

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