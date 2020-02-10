Эмери вспомнил скандальный матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
Бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал, что ему помешало выиграть Лигу Чемпионов с парижским клубом.
"Будучи тренером ПСЖ я выиграл чемпионат Франции, четыре национальных Кубка, а также два Суперкубка Франции. Безусловно, главной целью клуба была победа в Лиге Чемпионов. В 2017 году в 1/8 финала мы встретились с "Барселоной". В первом матче мы сыграли здорово и победили со счетом 4:0. Но в ответном матче нас выбили, так как тогда не существовал VAR. С ним мы бы добились победы.
Через год мы играли с "Реалом" и уступили им, но это была команда, которая затем три раза подряд стала победителем Лиги Чемпионов. Хотя и в том матче арбитры принимали странные решения", - цитирует Эмери France Football.
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