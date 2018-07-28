Эмери встретится с бывшим клубом: "Арсенал" сыграет с ПСЖ
"Арсенал" – ПСЖ
Начало матча: 14:30
Стадион: Национальный
В Америке продолжается Международный кубок чемпионов, "Арсенал" и ПСЖ сыграют свои вторые матчи в рамках данного турнира. Лондонцы проиграли "Атлетико" по пенальти, а парижане стартовали с поражения от "Баварии". В той игре в составе ПСЖ вышли преимущественно игроки молодежки, из известных футболистов были только Буффон, Рабьо, Диарра и Хесе. Парижане забили первыми усилиями сына Джорджа Веа Тимоти, затем сдерживали "Баварию" до 60 минуты, но все же в последний отрезок игры пропустили три мяча.
В это межсезонье ПСЖ не слишком активен на трансферном рынке, так как клубу пришлось выкупать Килиана Мбаппе, так как ранее он находился в аренде. Из полноценных новичков только Джанлуиджи Буффон, который покинул "Ювентус" в статусе свободного агента. Уровень игры Буффона позволял ему выступать за туринцев и дальше, но он решил сменить обстановку. В Париже он, безусловно, станет первым номером, Альфонсу Ареола придется сесть на скамейку по крайней мере на один сезон.
"Арсенал" же начинает новую жизнь, эпоха Венгера завершена, Арсен собрал прекрасную команду в начале 2000-х годов, затем результаты начали ухудшаться. "Арсенал" довольствовался лишь место в первой четверке, однако сейчас команда перестала попадать даже в Лигу чемпионов. Венгер ушел, его сменщик – Унаи Эмери. Как раз сегодня испанец сыграет против своей бывшей команды.
Карьера Эмери напоминает зебру, он был успешен в "Валенсии", но затем провалился в "Спартаке". После вояжа в Москву он вернулся в Испанию, где трижды выиграл Лигу Европы с "Севильей". Затем он ушел на повышение в ПСЖ, но успешно вступать в еврокубках с французской командой ему не удалось. Также ему не всегда удавалось справиться со звездами. ПСЖ уволил Эмери и назначил на должность главного тренера Томаса Тухеля из "Боруссии". Этот выбор также достаточно спорный, большого опыта у Тухеля нет, "шмелей" нельзя считать грандом европейского футбола, на данный момент это обычный середняк. С большим количеством звезд Тухель еще не соприкасался. Именно поэтому есть вероятность, что немец надолго в Париже не задержится, ведь побед в Лиге 1,где у ПСЖ просто нет конкурентов, будет недостаточно. Тухелю нужно будет доказывать состоятельность в Лиге чемпионов.
Интересные факты противостояния
Команды провели между собой четыре официальные игры: одна победа у "Арсенала", три ничьи.
ПСЖ выигрывал Международный кубок чемпионов в 2015 и 2016 годах. "Арсенал" впервые принял участие в этом турнире лишь в прошлом году, но при этом сыграл только одну игру, проиграв по пенальти "Баварии".
Ориентировочные составы
"Арсенал": Лено, Колашинац, Мустафи, Сократис, Бельерин, Ремзи, Смит, Мхитарян, Нелсон, Обамеянг, Лаказетт
ПСЖ: Буффон, Риман, Дагба, Диарра, Со, Нсоки, Рабьо, Бернед, Нкунку, Туфики, Веа.
Прогноз на матч "Арсенал" - ПСЖ
"Арсенал" является фаворитом матча, так как у англичан больше опытных игроков. Вряд ли молодежь ПСЖ сможет тягаться с футболистами, которые выступают в АПЛ, пусть и не все они являются игроками основы.
Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.80, на ПСЖ – 4.40.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: "Атлетико" в серии пенальти переигрывает "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31