Эмери встретится с бывшим клубом: "Арсенал" сыграет с ПСЖ

"Арсенал" – ПСЖ

Начало матча: 14:30

Стадион: Национальный

В Америке продолжается Международный кубок чемпионов, "Арсенал" и ПСЖ сыграют свои вторые матчи в рамках данного турнира. Лондонцы проиграли "Атлетико" по пенальти, а парижане стартовали с поражения от "Баварии". В той игре в составе ПСЖ вышли преимущественно игроки молодежки, из известных футболистов были только Буффон, Рабьо, Диарра и Хесе. Парижане забили первыми усилиями сына Джорджа Веа Тимоти, затем сдерживали "Баварию" до 60 минуты, но все же в последний отрезок игры пропустили три мяча.

В это межсезонье ПСЖ не слишком активен на трансферном рынке, так как клубу пришлось выкупать Килиана Мбаппе, так как ранее он находился в аренде. Из полноценных новичков только Джанлуиджи Буффон, который покинул "Ювентус" в статусе свободного агента. Уровень игры Буффона позволял ему выступать за туринцев и дальше, но он решил сменить обстановку. В Париже он, безусловно, станет первым номером, Альфонсу Ареола придется сесть на скамейку по крайней мере на один сезон.

"Арсенал" же начинает новую жизнь, эпоха Венгера завершена, Арсен собрал прекрасную команду в начале 2000-х годов, затем результаты начали ухудшаться. "Арсенал" довольствовался лишь место в первой четверке, однако сейчас команда перестала попадать даже в Лигу чемпионов. Венгер ушел, его сменщик – Унаи Эмери. Как раз сегодня испанец сыграет против своей бывшей команды.

Карьера Эмери напоминает зебру, он был успешен в "Валенсии", но затем провалился в "Спартаке". После вояжа в Москву он вернулся в Испанию, где трижды выиграл Лигу Европы с "Севильей". Затем он ушел на повышение в ПСЖ, но успешно вступать в еврокубках с французской командой ему не удалось. Также ему не всегда удавалось справиться со звездами. ПСЖ уволил Эмери и назначил на должность главного тренера Томаса Тухеля из "Боруссии". Этот выбор также достаточно спорный, большого опыта у Тухеля нет, "шмелей" нельзя считать грандом европейского футбола, на данный момент это обычный середняк. С большим количеством звезд Тухель еще не соприкасался. Именно поэтому есть вероятность, что немец надолго в Париже не задержится, ведь побед в Лиге 1,где у ПСЖ просто нет конкурентов, будет недостаточно. Тухелю нужно будет доказывать состоятельность в Лиге чемпионов.

Интересные факты противостояния

Команды провели между собой четыре официальные игры: одна победа у "Арсенала", три ничьи.

ПСЖ выигрывал Международный кубок чемпионов в 2015 и 2016 годах. "Арсенал" впервые принял участие в этом турнире лишь в прошлом году, но при этом сыграл только одну игру, проиграв по пенальти "Баварии".

Ориентировочные составы

"Арсенал": Лено, Колашинац, Мустафи, Сократис, Бельерин, Ремзи, Смит, Мхитарян, Нелсон, Обамеянг, Лаказетт

ПСЖ: Буффон, Риман, Дагба, Диарра, Со, Нсоки, Рабьо, Бернед, Нкунку, Туфики, Веа.

Прогноз на матч "Арсенал" - ПСЖ

"Арсенал" является фаворитом матча, так как у англичан больше опытных игроков. Вряд ли молодежь ПСЖ сможет тягаться с футболистами, которые выступают в АПЛ, пусть и не все они являются игроками основы.

Букмекеры предлагают на победу "Арсенала" коэффициент 1.80, на ПСЖ – 4.40.

Вячеслав Горбачев

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