Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"

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Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о главной цели своего клуба не текущий сезон.

"Лига Чемпионов является большой целью для клуба. Мы работаем и чувствуем себя хорошо, но я знаю, что выиграть этот турнир будет очень сложно", - приводит слова наставника парижан SquawkaNews.

Напомним, ПСЖ определился со своим первым подписанием в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

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