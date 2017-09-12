Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о главной цели своего клуба не текущий сезон.

"Лига Чемпионов является большой целью для клуба. Мы работаем и чувствуем себя хорошо, но я знаю, что выиграть этот турнир будет очень сложно", - приводит слова наставника парижан SquawkaNews.

Напомним, ПСЖ определился со своим первым подписанием в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru