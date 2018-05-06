Эмери: "Выполнили только 50% работы по адаптации Неймара в ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о процессе адаптации форварда своей команды Неймара в парижском клубе.

"Он все еще должен адаптироваться к Парижу и своим партнерам по команде, а не только к бразильцам. Когда он заканчивает тренировку, он идет домой, где каждый день находится с бразильцами. Весь этот процесс еще не полностью завершен...

В ПСЖ мы интегрировали его в команду. Мы хотели, чтобы он чувствовал себя комфортно и демонстрировал свои лучшие качества в игре. Мы должны быть терпеливыми к Неймару, мы выполнили только 50% работы с ним", - цитирует наставника парижан Marca.

Напомним, Эмери послал сообщение в поддержку Фергюсону. | soccernews.ru