Эмери: "Выполнили только 50% работы по адаптации Неймара в ПСЖ"

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Эмери: "Выполнили только 50% работы по адаптации Неймара в ПСЖ"Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о процессе адаптации форварда своей команды Неймара в парижском клубе.

"Он все еще должен адаптироваться к Парижу и своим партнерам по команде, а не только к бразильцам. Когда он заканчивает тренировку, он идет домой, где каждый день находится с бразильцами. Весь этот процесс еще не полностью завершен...

В ПСЖ мы интегрировали его в команду. Мы хотели, чтобы он чувствовал себя комфортно и демонстрировал свои лучшие качества в игре. Мы должны быть терпеливыми к Неймару, мы выполнили только 50% работы с ним", - цитирует наставника парижан Marca.

Напомним, Эмери послал сообщение в поддержку Фергюсону. | soccernews.ru

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