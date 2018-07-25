Эмери выразил поддержку Озилу

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Эмери выразил поддержку Озилу
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поддержал игрока своей команды Месута Озила, который был вынужден завершить карьеру в сборной Германии из-за критики.

"Мы хотим помочь Месуту почувствовать, что здесь он дома и что мы его семья. Я рад, что в нашей команде есть такой игрок. Все партнеры относятся к нему с уважением.

Уход Озила из сборной это его личное решение, которое нужно уважать. Месут посчитал, что так будет лучше для него. Теперь нам нужно помочь ему", - цитирует Эмери официальный сайт клуба.

Напомним, что Озил подвергся сильной критике из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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