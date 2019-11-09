Эмери высказался о будущем Джаки в "Арсенале"
Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарии касательно будущего в лондонском клубе полузащитника Гранита Джаки.
Напомним, что швейцарец рассорился с фанатами "канониров" во время недавнего матча с "Кристал Пэлас". На фоне скандала его перестали включать в заявки на матчи, а затем лишили капитанской повязки.
"Я несу ответственность за всю команду. Нам нужен такой игрок, как Гранит Джака. Однако я не знаю, будет ли он ещё играть за "Арсенал". Если у него есть желание продолжать помогать нам и защищать цвета "Арсенала", думаю, со временем мы найдём решение", - приводит слова Эмери Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Джака может перейти в "Ньюкасл".
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