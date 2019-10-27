Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала"



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поведение капитана "Арсенала" Гранита Джаки, который оскорбил его и болельщиков в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2).

"Джака повел себя неправильно. Мы обсудим данный инцидент внутри команды. Я намерен посмотреть на ситуацию спокойно. Хотя Джака, конечно, поступил неправильно", – приводит слова Эмери ВВС.

На 61-й минуте Джака был заменен и уходя с поля несколько раз произнес "fuck off" ("идите *****"). Фанаты при этом свистели игроку. Покинув поле Джака отказался пожать руку Эмери. Сорвав футболку хавбек отправился в подтрибунное помещение.

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