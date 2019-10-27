Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поведение капитана "Арсенала" Гранита Джаки, который оскорбил его и болельщиков в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2).
"Джака повел себя неправильно. Мы обсудим данный инцидент внутри команды. Я намерен посмотреть на ситуацию спокойно. Хотя Джака, конечно, поступил неправильно", – приводит слова Эмери ВВС.
На 61-й минуте Джака был заменен и уходя с поля несколько раз произнес "fuck off" ("идите *****"). Фанаты при этом свистели игроку. Покинув поле Джака отказался пожать руку Эмери. Сорвав футболку хавбек отправился в подтрибунное помещение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5