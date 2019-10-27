Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала"

Теги арсенал лондонкристал пэласунаи эмеригранит джака

Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поведение капитана "Арсенала" Гранита Джаки, который оскорбил его и болельщиков в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2).

"Джака повел себя неправильно. Мы обсудим данный инцидент внутри команды. Я намерен посмотреть на ситуацию спокойно. Хотя Джака, конечно, поступил неправильно", – приводит слова Эмери ВВС.

На 61-й минуте Джака был заменен и уходя с поля несколько раз произнес "fuck off" ("идите *****"). Фанаты при этом свистели игроку. Покинув поле Джака отказался пожать руку Эмери. Сорвав футболку хавбек отправился в подтрибунное помещение.

Не пропустите: Озил не собирается делать запрос на трансфер, несмотря на отсутствие игровой практики. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" упустил победу над "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

"Арсенал" упустил победу над "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов