Эмери высказался о шансах "Вильярреала" на успех в противостоянии с "Баварией"

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Эмери высказался о шансах "Вильярреала" на успех в противостоянии с "Баварией"

Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от противостоянии с мюнхенской "Баварией" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Бавария" сильно отличается от "Ювентуса". Это тоже сильный клуб и явный претендент на победу в турнире, но команда из Мюнхена играет иначе. Наша тактика в этих матчах тоже будет иной. Сейчас нам выпало сражаться с "Баварией".

У нас боеспособная команда, и у нас есть шансы взять верх", - сказал испанский специалист.

Первая игра между "Вильярреалом" и "Баварией" состоится уже завтра, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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