Эмери высказался о трансферных планах ПСЖ

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Эмери высказался о трансферных планах ПСЖГлавный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о планах своего клуба на текущее трансферное окно.

"Я рад тем игрокам, которые есть в моем распоряжении. Также я рад, что Тьяго Мотта и Маркиньос продлили контракты с клубом. Игроки , которые находятся здесь являются наиболее важными для команды. Что касается трансферов, клуб ищет наилучшие варианты, чтобы улучшить команду", - приводит слова наставника парижан Le Parisien.

Напомним, Бэйл отклонил выгодное предложение ПСЖ. | soccernews.ru

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