Эмери высказался о трансферных планах ПСЖ

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о планах своего клуба на текущее трансферное окно.

" Я рад тем игрокам, которые есть в моем распоряжении. Также я рад, что Тьяго Мотта и Маркиньос продлили контракты с клубом. Игроки , которые находятся здесь являются наиболее важными для команды. Что касается трансферов, клуб ищет наилучшие варианты, чтобы улучшить команду ", - приводит слова наставника парижан Le Parisien.

Напомним, Бэйл отклонил выгодное предложение ПСЖ. | soccernews.ru