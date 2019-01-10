Эмери высказался о возможном уходе Рэмзи из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что он доволен отношением к делу валлийского полузащитника Аарон Рэмзи, который летом, скорее всего, покинет клуб и перейдет в "Ювентус".

"Я каждый день говорю Аарону, что он нужен команде. Я доволен тем, как он сыграл в матче с "Блэкпулом" в Кубке Лиги. Он сам сказал мне, что хочет принять участие в этом матче. Будущее Рэмзи зависит от него, его семьи и агента. Но у меня нет претензий к его работе на тренировках.

Я с уважением отношусь к его решению. Главное сейчас, что Рэмзи с нами", - приводит слова Эмери Goal.

В этом сезоне 28-летний Рэмзи провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь голевых пасов. Его контракт с "канонирами" истекает через полгода.

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