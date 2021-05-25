Эмери высказался перед финалом ЛЕ

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Эмери высказался перед финалом ЛЕФото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери перед матчем против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.

"Мы гордимся собой и чувствуем ответственность за последний шаг, который нам остался. Но наш проект не замедлится и не остановится в развитии после этого.

Конкуренция в Лиге Европы заметно возросла, тут полно сильных клубов топ-уровня, нацеленных на победу, и "Вильярреал" тоже заслужил место в этой группе. Нам нужно проявить себя как можно лучше, быть в лучшей форме, чтобы дать бой "МЮ" – тоже очень хорошей команде.

У нас замечательная история, но основные события в ней пришлись на последнее время. В то же время "МЮ" стал фаворитом потому, что у него очень хорошие футболисты и великая история. Но у нас свои доводы в пользу победы в финале.

Мы не собираемся играть в кошки-мышки на тренировках. Нам нужно контролировать различные аспекты матча, но также не позволить "МЮ" проявить его сильные стороны.

Каждый финал воспринимается по-разному. Я выходил в них и с командами, которые считались фаворитами, и с командами, которые считались аутсайдерами. Но это все остается в предматчевых раскладах. Завтра же мы с гордостью выйдем на поле и правильно отнесемся к своему делу. "МЮ" в лучшей форме способен обыграть кого угодно, но у нас есть свои достоинства. Мы внимательно разобрали "МЮ" и должны воспользоваться своими моментами.

Мы не думаем о том, что произойдет, если мы не победим. Мы намерены контролировать ход игры, контролировать тактику.

У "МЮ" хватает ресурсов для того, чтобы заменить отсутствующих футболистов. Мы уважаем соперника, этот турнир, этот финал, но собираемся победить за счет своих идей, а не за счет потерь в составе "МЮ", – сказал Эмери.

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