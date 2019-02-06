Эмери выступает за продажу одного из защитников "Арсенала"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери выступает за продажу немецкого защитника Шкодрана Мустафи, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, испанский специалист недоволен игрой 26-летнего футболиста и хочет избавиться от него в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мустафи сыграл за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах и забил два гола.

"Канониры" купили центрбека в 2016 году у "Валенсии" за 41 миллион евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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