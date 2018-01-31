Эмери: "Выступление Мбаппе за ПСЖ - привилегия для Парижа и Франции"

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Эмери: "Выступление Мбаппе за ПСЖ - привилегия для Парижа и Франции"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери похвалил форварда своей команды Килиана Мбаппе.

"То, что он выступает здесь, является привилегией для всей Франции и для Парижа. Находясь на скамейке, я наслаждаюсь им. Решив вернуться в Париж, он хотел снова поиграть за команду, в которой он рос и прогрессировал. Надеюсь, мы сможем увидеть, как он станет лучшим игроком в мире", - цитирует наставника парижан AS.

Напомним, вчера ПСЖ обыграл "Ренн" и вышел в финал кубка лиги. | soccernews.ru

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