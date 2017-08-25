Эмери: "Я доволен, как прошла жеребьевка"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.

"Доволен, как прошла жеребьевка. "Бавария" - очень сильный соперник. Мы будем двумя фаворитами. Но две другие команды захотят преподнести сюрприз. "Селтик" очень опасен у себя дома, как и "Андерлехт", которого мы очень уважаем. Хотим занять первое место в группе" - приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

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