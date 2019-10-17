Эмери: "Я не отказываюсь от Озила"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о хавбеке команды Месуте Озиле. Об этом сообщает Goal.
"За последние две недели Озил стал лучше работать на тренировках, это отлично. Я от него не отказываюсь. Если он каждый день будет показывать хороший результат и оставлять хорошее впечатление, он сможет играть.
У Озила отличные навыки. Раньше многие игроки опережали его на тренировках, но с каждым днем мое отношение к нему намного лучше", - сказал Эмери.
Отметим, что футболист в этом сезоне участвовал лишь в 1 матче АПЛ.
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