Эмери: "Я очень рад присоединиться к одному из величайших клубов"

Унаи Эмери поделился мнением о своем назначении тренером "Арсенала".

"Я очень рад присоединиться к одному из величайших клубов. "Арсенал" известен и любим во всем мире за свой стиль игры, акцент на молодых футболистов, потрясающий стадион и за то, как работает клуб. Рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории клуба.

Я встретил Стэна и Джоша Кронке, очевидно, что у них огромные амбиции, они стремятся к успеху в будущем. Очень рад тому, что мы можем сделать вместе, и надеюсь создать для каждого, кто любит "Арсенал", хорошие моменты и воспоминания" - приводит слова Эмери сайт клуба.

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