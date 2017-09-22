Эмери: "Я сам буду давать знать, кто номер один при исполнении пенальти, а кто номер два"

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Эмери: "Я сам буду давать знать, кто номер один при исполнении пенальти, а кто номер два"

Наставник ПСЖ Унаи Эмери поделился мнением о том, кто будет пробивать пенальти в команде.

"У нас есть два футболиста, которые способны бить пенальти, это Кавани и Неймар. И я сам им буду давать знать, кто номер один при выполнении этого стандарта, а кто номер два. Но также нужно помнить и об уровне ответственности. Есть разница, ведет ли команда со счетом 3:0, или счет матча 0:0 или 0:1. И это касается не только Неймара и Кавани, а и всего состава команды.

Что касается недавней инициативы Алвеса устроить ужин всей командой, думаю, это прекрасная мысль и я очень доволен. Здорово, что футболисты смогут пообщаться вне тренировочного процесса" - приводит слова Эмери Goal.com.

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