Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции

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Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции

Наставник ПСЖ Унаи Эмери является самым высокооплачиваемым тренером чемпионата Франции, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, испанский специалист зарабатывает 5,4 миллионов евро в год. Далее идут Леонарду Жардим из "Монако" (4,2 млн) и Клаудио Раньери из "Нанта" (4,08 млн).

Также в пятёрку вошли Руди Гарсия ("Марсель") с зарплатой 3 миллиона евро в год и Люсьен Фавр ("Ницца") - 2,4 миллиона. А вот рулевой "Лиона" Бруно Женезио зарабатывает "скромные" 1,2 миллиона.

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