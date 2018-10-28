Эмери заинтересован в хавбеке "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедхуан мата

Эмери заинтересован в хавбеке "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Goal.com, приютить 30-летнего испанца готов лондонский "Арсенал". Напомним, что соглашение Маты с "МЮ" истекает следующим летом, поэтому "канонирам" он может достаться совершенно бесплатно.

В этом сезоне на счету Маты два гола и один ассист в 9 матчах.

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