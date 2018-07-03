Эмери заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны"

Теги арсенал лондонунаи эмериандре гомешбарселона

Эмери заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, на трансфере португальца настаивает новый тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 22 миллиона евро.

Читайте также: Гомеш определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов