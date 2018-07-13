Эмери заявил, что не будет нуждаться в советах Венгера

Теги арсен венгерунаи эмериарсенал лондон

Эмери заявил, что не будет нуждаться в советах ВенгераГлавный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не нуждается в советах от своего предшественника Арсена Венгера

"Каждому тренеру нужно самому познакомиться с футболистами, и я хочу это сделать, после чего сделать выводы после разговора с каждым. Информация от Венгера была бы очень полезна, но лучше сделать свои выводы и лично познакомиться с игроками.

Мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров, там мы с ним немного общались. Уверен, что скоро мы встретимся снова. Может, на следующей неделе или в следующем месяце", - сказал испанец.

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