Эмери желает подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечного

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в подписании полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

По информации Mirror, руководство "канониров" намерено удовлетворить просьбу своего наставника и предложить за 29-летнего хавбека "красно-белых" 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Н'Зонзи забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Севилью".

Напомним, "Арсенал" сделал предложение по Силлессену. | soccernews.ru