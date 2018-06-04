Эмери желает подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечного

Теги арсенал лондонстивен нзонзисевилья

Эмери желает подписать в "Арсенал" своего бывшего подопечногоГлавный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери заинтересован в подписании полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

По информации Mirror, руководство "канониров" намерено удовлетворить просьбу своего наставника и предложить за 29-летнего хавбека "красно-белых" 35 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Н'Зонзи забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Севилью".

Напомним, "Арсенал" сделал предложение по Силлессену. | soccernews.ru

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