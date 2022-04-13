Эмери жестко ответил на обвинения в затяжке времени

Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери после прохода "Баварии" в 1\4 финала Лиги чемпионов ответил на обвинения со стороны соперника в затяжке времени.

Напомним, что по сумме двух встреч испанская команда выиграла со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.

"Это несправедливо. В первом матче мы все 90 минут были лучше. В ответной игре мы не тянули время. Левандовского вообще могли удалить. Мы играли чисто.

Это наш футбол, наш стиль. У каждого своя тактика. Но важно иметь уважение. Вы забыли первый матч? Ну, в нем мы были лучше", - сказал испанский специалист.

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