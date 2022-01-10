Эмери жёстко ответил Пике, который обсуждал судейство в матче "Реал" - "Валенсия"

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери подверг критике центрального защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Тренеру не понравилось то, что футболист "сине-гранатовых" в твиттере обсуждал судейство в матче "Реал" - "Валенсия" (4:1).

Эмери припомнил Пике эпизод в игре "Вильярреал" - "Барселона" (1:3), которая состоялась в конце ноября. Тогда защитник сыграл рукой в своей штрафной площади, но даже после финального свистка не признал, что судья ошибся, не назначив пенальти за его фол.

"То, что сделал недавно на этом стадионе Пике - явно коснулся мяча рукой, - это пенальти. Тогда мы проиграли. Мне было неприятно, что он сказал тогда, что пенальти не было.

Зато сейчас Пике вышел в твиттер с протестами по поводу другого матча. Нужно быть искренним и не вводить людей в заблуждение. Вместо того, чтобы промолчать, он сказал то, что сказал, чтобы обмануть людей. Это нечестно по отношению к VAR и футболу", - цитирует Эмери Marca.

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