Эмери: "Зидан - лучший тренер, которого может иметь "Реал"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери похвалил своего коллегу из мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

"У него была очень хорошая карьера игрока, а теперь он преуспевает как тренер. Он здорово дебютировал, выиграв две Лиги Чемпионов с "Реалом". У него набралось много опыта в качестве игрока, и он проделывает отличную работу в качестве тренера. Я думаю, что это лучший тренер, которого может иметь "Реал", - цитирует наставника парижан le10sport.

Напомним, Эмери оценил шансы ПСЖ в противостоянии с "Реалом". | soccernews.ru