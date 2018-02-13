Эмери: "Знаем, насколько сложным будет матч"

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о предстоящей завтра игре его команды против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Я верю в свою команду. Мы знаем, насколько сложным будет этот матч. Я очень мотивирован, чтобы увидеть хорошее выступление ПСЖ. Учитывая проделанную работу, я думаю, что мы с уверенностью справимся с трудностями ", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Эмери прокомментировал победу над "Тулузой". | soccernews.ru