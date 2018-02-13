Эмери: "Знаем, насколько сложным будет матч"

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Эмери: "Знаем, насколько сложным будет матч"Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери высказался о предстоящей завтра игре его команды против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я верю в свою команду. Мы знаем, насколько сложным будет этот матч. Я очень мотивирован, чтобы увидеть хорошее выступление ПСЖУчитывая проделанную работу, я думаю, что мы с уверенностью справимся с трудностями", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Эмери прокомментировал победу над "Тулузой". | soccernews.ru

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