Эмери: "Знаю, кто такой Диарра, но я доволен имеющимся составом"
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что он не слишком заинтересован в подписании полузащитника Лассана Диарра.
"Знаю, кто такой Диарра, но я доволен имеющимся составом. На этой позиции вполне может сыграть Ло Чельсо. Клуб принимает мое мнение, но решение примет Антеро Энрике", - приводит слова Эмери Le10sport.com.
Напомним, что 32-летний Диарра покинул "Аль-Джазиру" и теперь является свободным агентом. Им также интересуются "Фенербахче", "Галатасарай", "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Сент-Этьен".
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|Страсбур
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|ФК Кан
|18
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|Монпелье
|18
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|Генгам
|18
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|Амьен
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|Труа
|18
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|Бордо
|18
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|16
|Сент-Этьен
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|Тулуза
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