Эмери: "Знаю, кто такой Диарра, но я доволен имеющимся составом"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что он не слишком заинтересован в подписании полузащитника Лассана Диарра.

"Знаю, кто такой Диарра, но я доволен имеющимся составом. На этой позиции вполне может сыграть Ло Чельсо. Клуб принимает мое мнение, но решение примет Антеро Энрике", - приводит слова Эмери Le10sport.com.

Напомним, что 32-летний Диарра покинул "Аль-Джазиру" и теперь является свободным агентом. Им также интересуются "Фенербахче", "Галатасарай", "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Сент-Этьен".

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