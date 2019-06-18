Эмерсон: "Азар написал "Люблю вас,парни" и вышел из общей группы в вотсап"

Теги эмерсон пальмериэден азарчелсиреал мадрид

 

Эмерсон: "Азар написал "Люблю вас,парни" и вышел из общей группы в вотсап"Защитник "Челси" Эмерсон Палмери рассказал, как он осознал, что Эден Азар покинул лондонский клуб. Об этом сообщает Bleacher Report.

"Это было странно. В беседе в вотсап он написал "Спасибо парни, люблю вас" и вышел из группы. И тогда я подумал: "Черт, он действительно ушел", - сказал Палмери.

Азар пришел в "Челси" 4 июня 2012 года в возрасте 21 года. В лондонском клубе он отыграл семь сезонов. В начале этого месяца стало известно, что 28-летний бельгией перешел в мадридский "Реал".

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