Эмерсон покинул расположение "Ромы"

Защитник "Ромы" Эмерсон дос Сантос в ближайшее время станет игроком "Челси".

Как сообщает Football Italia, 23-летний бразилец уже покинул расположение римского клуба и сегодня прилетит в Лондон для прохождения медобследования.

Напомним, что "Челси" заплатит за Эмерсона 20 миллионов евро, ещё от 6 до 8 миллионов "Рома" может получить в качестве бонусов.

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